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В рязанском троллейбусе оторвали несколько сидений
На кадрах видно, что в салоне троллейбуса оторваны несколько мягких сидений и спинки. Части кресел сложены там же в салоне.

В рязанском троллейбусе неизвестные оторвали несколько сидений. Соответствующее видео появилось в соцсетях в понедельник, 20 сентября.

На кадрах видно, что в салоне троллейбуса оторваны несколько мягких сидений и спинки. Части кресел сложены там же в салоне.

«Общественный транспорт во что превратился?» — отметил автор видео.