В рязанском троллейбусе оторвали несколько сидений
На кадрах видно, что в салоне троллейбуса оторваны несколько мягких сидений и спинки. Части кресел сложены там же в салоне.
В рязанском троллейбусе неизвестные оторвали несколько сидений. Соответствующее видео появилось в соцсетях в понедельник, 20 сентября.
На кадрах видно, что в салоне троллейбуса оторваны несколько мягких сидений и спинки. Части кресел сложены там же в салоне.
«Общественный транспорт во что превратился?» — отметил автор видео.