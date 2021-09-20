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В Пронске стая бездомных собак загрызла коз
Собаки убили трех коз, еще одну смертельно ранили. Пятую козу удалось спасти ветеринару. Специалисты из московской фирмы для отлова собак должны приехать в Пронск во вторник, 21 сентября.

В Пронске стая бездомных собак загрызла коз. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

В воскресенье, 19 сентября, на улице Плотно-Пушкарской бездомные собаки напали на стадо домашних коз. Хозяйка животных услышала козье блеянье и собачий рык. Придя на место выпаса, она увидела трех мертвых коз, еще одно животное собаки смертельно ранили. Пятую козу удалось спасти ветеринару.

Местные жители рассказали, что собаки полгода живут в центре города около магазинов «Пятерочка» и «Магнит». Животные нападают на коз, кур, кроликов, кошек. Собаки бросаются на людей, часто сопровождают детей по дороге из школы.

Глава администрации Пронска Виктор Радько сообщил, что летом собак должны были отловить специалисты приюта Илюшени. Но животных не удалось найти.

Позже контакт на отлов заключили с московской фирмой по отлову животных. Специалисты должны приехать в Пронск и Новомичуринск во вторник, 21 сентября.

Ранее сообщалось, что в Тыново бродячие собаки загрызли козлят.