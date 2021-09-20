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В полиции рассказали подробности аварии в центре Рязани
В аварии пострадали две женщины — 69 и 25 лет. Проводится проверка.

В пресс-службе регионального управления МВД рассказали подробности аварии в центре Рязани.

ДТП произошло в понедельник, 20 сентября, в 14:15. Около дома № 24 по улице Николодворянская столкнулись «ВАЗ-2111» и Mazda 6.

В аварии пострадали две женщины — 69 и 25 лет.

Проводится проверка.

Ранее об аварии рассказали очевидцы. Сообщалось, что по улице Ленина в обе стороны образовалась пробка.