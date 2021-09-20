В Михайловском районе в аварии пострадал четырехлетний ребенок

37-летняя жительница Рыбного на Chevrolet Cruze не пропустила Renault Sandero, которым управлял 60-летний житель Михайлова. В результате ребенок и водитель «Рено» получили травмы, им оказали медпомощь.

В Михайловском районе в аварии пострадал четырехлетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в воскресенье, 19 сентября, в 12:20 на 20-м километре автодороги «Михайлов — Голдино — Горлово — Скопин — Милославское». 37-летняя жительница Рыбного на Chevrolet Cruze не пропустила Renault Sandero, которым управлял 60-летний житель Михайлова.

В аварии получили травмы четырехлетний пассажир «Шевроле» и водитель «Рено». Им оказали медпомощь.

Проводится проверка. Обстоятельства ДТП уточняются.