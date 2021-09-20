В лесу под Рязанью во время ливня заблудилась 82-летняя пенсионерка

Волонтеры совместно с добровольцами РязГМУ Salus имени Васильева в воскресенье, 19 сентября, спасли пенсионерку в лесу недалеко от села Картаносово.

В Рязанской области в лесу во время ливня заблудилась 82-летняя женщина. Пост об этом в понедельник, 20 сентября, опубликовал поисково-спасательный отряд « Мещера ».

Волонтеры совместно с добровольцами РязГМУ Salus имени Васильева в воскресенье, 19 сентября, спасли пенсионерку в лесу недалеко от села Картаносово.

Пенсионерка увлеклась сбором грибов и не заметила, как заблудилась.

«Волонтеры выехали незамедлительно. На месте уже работали сотрудники полиции», — говорится в посте.

Женщину нашли в течение часа. Ее эвакуировали из леса силами волонтеров.