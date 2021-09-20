В Кремле сообщили о здоровье Путина после ухода на самоизоляцию

Дмитрий Песков рассказал, что Путин чувствует себя прекрасно, но работать продолжит удаленно.

В Кремле сообщили о здоровье Путина после ухода на самоизоляцию. Об этом пишет Life.ru

Пресс-секретарь Дмитрий Песков во время видеоконференции рассказал журналистам, что Владимир Путин чувствует себя прекрасно.

«Чувствует он себя прекрасно, работает. Но на этой неделе в основном продолжатся мероприятия в режиме видеоконференции», — сказал Песков о рабочем графике Путина.

Напомним, президент ушел на самоизоляцию с 14 сентября.