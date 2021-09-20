В ДТП на Новоселов пострадала женщина с двумя детьми
Авария случилась примерно в 18:00 вблизи дома № 40.
В аварии на улице Новоселов пострадала женщина с двумя детьми. Об этом сообщила пресс--служба регионального УМВД.
ДТП случилось в воскресенье, 19 сентября, в 18:00 вблизи дома № 40. По предварительной информации, 40-летний рязанец на Renault Logan сбил 43-летнюю местную жительницу с ее двумя детьми — восьми и трех лет. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Рязанка и дети получили травмы. Им оказали медицинскую помощь.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее в УМВД сообщили, что пострадал лишь один ребенок.