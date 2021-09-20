Рязанские полицейские раскрыли кражу двух телевизоров из квартиры

Криминалисты выяснили, что входную дверь неизвестный открыл «родным» ключом.

В Рязани полицейские раскрыли кражу двух телевизоров из квартиры по улице Зубковой. Об сообщили в региональном УМВД .

В полицию с заявлением обратился 40-летний рязанец. Он сообщил, что за время его отсутствия из квартиры пропали два дорогих телевизора. Криминалисты выяснили, что входную дверь неизвестный открыл «родным» ключом.

Среди жильцов этой квартиры также была пожилая женщина, за которой необходим был уход. Дубликаты ключей она передала родственникам, чтобы они ей помогали. Однако спустя время выяснилось, что дубликат пропал с привычного места — его украл 22-летний рязанец, который был родственником пожилой женщины.

Следствие установило, что парень недавно пристрастился к наркотикам. В какой-то момент ему потребовались деньги на очередную дозу, тогда он узнал, где дома хранится дубликат ключа от квартиры родственников и незаметно забрал его. Выждав удобный момент, он украл телевизоры и сбыл их случайным знакомым. Деньги потратил на наркотики.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.