Подсчет голосов в Скопинском избирательном округе № 157 завершен

Избирком Рязанской области объявил предварительные итоги выборов в юго-западной половине Рязанской области

Подсчет голосов на выборах депутатов Госдумы в округе № 157 завершен. Обработано 100% бюллетеней. Результаты следующие:

«Единая Россия» — 49,17%,

КПРФ — 18,79%,

ЛДПР — 9,69%,

«Справедливая Россия — за правду» — 7,83%,

«Новые люди» — 5,76%,

«Партия пенсионеров» — 2,59%.

«Коммунисты России» — 1,05%,

«Зеленые» — 0,77%,

«Яблоко» — 0,73%,

Партия свободы и справедливости — 0,57%,

«Зеленая альтернатива» — 0,57%,

«Родина» — 0,53%,

Партия роста — 0,22%,

«Гражданская платформа» — 0,09%

Голоса за одномандатников:

Дмитрий Хубезов («ЕР») — 48,06%

Евгений Морозов (КПРФ) — 14,66%

Александр Шерин (ЛДПР) — 13,84%

Григорий Парсеньтьев («Справедливая Россия — За правду») — 5,96%

Артур Завьялов («Новые люди») — 5,45%

Наталья Рубина («Партия пенсионеров») — 4,07%

Марина Тюрина («Коммунисты России») — 3,77%,

Александр Мосейчук («Зеленые») — 1,56%.

В Рязанском избирательном округе № 156 обработано более 99% бюллетеней. Результаты станут известны в ближайшее время.