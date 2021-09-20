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Подсчет голосов в Скопинском избирательном округе № 157 завершен
Избирком Рязанской области объявил предварительные итоги выборов в юго-западной половине Рязанской области

Подсчет голосов на выборах депутатов Госдумы в округе № 157 завершен. Обработано 100% бюллетеней. Результаты следующие:

  • «Единая Россия» — 49,17%,
  • КПРФ — 18,79%,
  • ЛДПР — 9,69%,
  • «Справедливая Россия — за правду» — 7,83%,
  • «Новые люди» — 5,76%,
  • «Партия пенсионеров» — 2,59%.
  • «Коммунисты России» — 1,05%,
  • «Зеленые» — 0,77%,
  • «Яблоко» — 0,73%,
  • Партия свободы и справедливости — 0,57%,
  • «Зеленая альтернатива» — 0,57%,
  • «Родина» — 0,53%,
  • Партия роста — 0,22%,
  • «Гражданская платформа» — 0,09%

Голоса за одномандатников:

  • Дмитрий Хубезов («ЕР») — 48,06%
  • Евгений Морозов (КПРФ) — 14,66%
  • Александр Шерин (ЛДПР) — 13,84%
  • Григорий Парсеньтьев («Справедливая Россия — За правду») — 5,96%
  • Артур Завьялов («Новые люди») — 5,45%
  • Наталья Рубина («Партия пенсионеров») — 4,07%
  • Марина Тюрина («Коммунисты России») — 3,77%,
  • Александр Мосейчук («Зеленые») — 1,56%.

В Рязанском избирательном округе № 156 обработано более 99% бюллетеней. Результаты станут известны в ближайшее время.