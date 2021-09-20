Подсчет голосов в Скопинском избирательном округе № 157 завершен
Избирком Рязанской области объявил предварительные итоги выборов в юго-западной половине Рязанской области
Подсчет голосов на выборах депутатов Госдумы в округе № 157 завершен. Обработано 100% бюллетеней. Результаты следующие:
- «Единая Россия» — 49,17%,
- КПРФ — 18,79%,
- ЛДПР — 9,69%,
- «Справедливая Россия — за правду» — 7,83%,
- «Новые люди» — 5,76%,
- «Партия пенсионеров» — 2,59%.
- «Коммунисты России» — 1,05%,
- «Зеленые» — 0,77%,
- «Яблоко» — 0,73%,
- Партия свободы и справедливости — 0,57%,
- «Зеленая альтернатива» — 0,57%,
- «Родина» — 0,53%,
- Партия роста — 0,22%,
- «Гражданская платформа» — 0,09%
Голоса за одномандатников:
- Дмитрий Хубезов («ЕР») — 48,06%
- Евгений Морозов (КПРФ) — 14,66%
- Александр Шерин (ЛДПР) — 13,84%
- Григорий Парсеньтьев («Справедливая Россия — За правду») — 5,96%
- Артур Завьялов («Новые люди») — 5,45%
- Наталья Рубина («Партия пенсионеров») — 4,07%
- Марина Тюрина («Коммунисты России») — 3,77%,
- Александр Мосейчук («Зеленые») — 1,56%.
В Рязанском избирательном округе № 156 обработано более 99% бюллетеней. Результаты станут известны в ближайшее время.