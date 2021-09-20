Открывший огонь в Пермском университете стрелок оставил записку

Ранее стало известно, что его задержали.

Стрелок, который устроил стрельбу на территории кампуса Пермского университета, оставил в сети записку. Его опубликовала Baza в своем telegram-канале.

Ранее стало известно, что им стрелком является Тимур Бекмансуров. Перед происшествием он оставил в соцсетях записку.

В ней стрелок утверждает, что его атака не является терактом, а сам он не состоит в экстремистских организациях. По словам преступника, он давно думал о шутинге и откладывал деньги на покупку огнестрельного оружия с 10 класса. В случае, если бы ему этого не удалось, он бы потратил деньги на права категории B1.

«Все вокруг выглядит искусственно, как во сне. Каждый день является повторением прошлого, все начинается со звона в голове. Гнев переполняет меня, я хочу разрушить все на своем пути. Не знаю, скольких я смогу убить, но я сделаю всё, чтобы забрать с собой как можно больше».

Стрелка задержали.