В Сасове поймали пьяного водителя, лишенного «прав»

Ранее его лишили «прав» на 18 месяцев.

Сасовские Госавтоинспекторы задержали водителя, который повторно сел за руль автомобиля в состоянии опьянения. Об этом в четверг, 2 сентября, сообщает региональное управление МВД.

Нарушителя заметили на «ВАЗ 21102», когда тот ехал по городу. Госавтоинспекторы остановили транспортное средство и выяснили, что 34-летний местный житель находится в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердило и освидетельствование — у водителя установили 1,136 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Госавтоинспекторы также установили, что мужчина уже был лишен прав на 18 месяцев за подобное нарушение.

Теперь нарушителю грозит уголовное наказание.