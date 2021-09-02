В Ряжском районе сотрудники госавтоинспекции поймали троих пьяных водителей
Нарушителей выявили во время надзора за дорожным движением.
В Ряжском районе сотрудники ДПС поймали сразу трех пьяных водителей. Об этом в четверг, 2 сентября, сообщает региональное УМВД.
Нарушителей выявили во время надзора за дорожным движением на площади Советской и улицах Совхозной и Красной. Двое водителей — 35-ти 38-ми лет управляли автомобилям, еще один 29-летний местный житель нарушил правило, сев за руль мопеда.
Все трое впервые допустили такие нарушения. К ним применят административную ответственность.