В Ряжском районе сотрудники госавтоинспекции поймали троих пьяных водителей

Нарушителей выявили во время надзора за дорожным движением.

В Ряжском районе сотрудники ДПС поймали сразу трех пьяных водителей. Об этом в четверг, 2 сентября, сообщает региональное УМВД.

Нарушителей выявили во время надзора за дорожным движением на площади Советской и улицах Совхозной и Красной. Двое водителей — 35-ти 38-ми лет управляли автомобилям, еще один 29-летний местный житель нарушил правило, сев за руль мопеда.

Все трое впервые допустили такие нарушения. К ним применят административную ответственность.