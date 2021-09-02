В Рязанской области открылась «Школа фермера»

Участников «Школы фермера» и гостей мероприятия из 27 регионов России, в том числе и Рязанской области, в формате ВКС приветствовали председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листьев, заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут и председатель совета директоров «Дамате» Наум Бабаев.

1 сентября на базе Рязанского государственного агротехнологического университета имени П. А. Костычева в открылась региональная «Школа фермера» в рамках федерального образовательного проекта Россельхозбанка, который реализуется в России на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий с целью теоретического и практического обучения профессиональных кадров для АПК.

Участников «Школы фермера» и гостей мероприятия из 27 регионов России, в том числе и Рязанской области, в формате ВКС приветствовали председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листьев, заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут и председатель совета директоров «Дамате» Наум Бабаев.

В рязанском регионе инициатива Россельхозбанка реализуется впервые. На открытии «Школы фермера» с пожеланиями успеха к слушателям обратились заместитель председателя правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов, директор Рязанского филиала Россельхозбанка Сергей Синякин, председатель областного объединения фермеров «Союз крестьян» Владимир Мимоглядов и временно исполняющий обязанности ректора Рязанского агроуниверситета Александр Шемякин. Все они пожелали слушателям успехов и отметили, что «Школа фермера» — это своего рода путевка в профессию, очень нужную и важную для региона и страны в целом.



Обучение пройдет по самым востребованным для области направлениям — птицеводству и животноводству. В течение двух месяцев слушателям предстоит изучить правовые аспекты деятельности фермерских хозяйств и основы маркетинга, финансовые бизнес-модели, познакомиться с новейшими агротехнологиями. Своими знаниями с участниками школы поделятся региональные представители крупного бизнеса, амбассадоры Россельхозбанка.



«Надеемся, что знания, полученные в „школе фермера“, помогут тем, кто только начинает самостоятельно работать на „земле“, выстроить эффективный фермерский бизнес „с нуля“», — отметили в школе.