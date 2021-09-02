\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 02
17°
Птн, 03
15°
Сбт, 04
10°
ЦБ USD 73.19 -0.09 02/09
ЦБ EUR 86.39 -0.28 02/09
Нал. USD 72.63 / 73.55 13:22
Нал. EUR 86.05 / 86.68 13:22
Новости
Публикации
Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой рассказала о последней встрече...
Официальная информация о том, при каких обстоятельствах...
31 августа 12:34
3
35 039
Жильцам горевшего дома на улице Черновицкой приходится проветривать до...
Утром 27 августа около дома № 4 по улице Черновицкой во...
27 августа 12:56
1
6 624
Что изменится в рязанских школах с 1 сентября
В новом учебном году рязанские школы начнут свою работу...
26 августа 16:24
15 726
РЗН.Инфо публикует подсказки для тех, кто ищет в рязанском лесу слиток...
Рязанцы могут отыскать в лесу 12 тайников с ценными при...
25 августа 13:47
8 056
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области от коронавируса скончались шесть человек
Данные на четверг приводит федеральный оперштаб.

В Рязанской области от COVID-19 за сутки умерли шесть человек. Такие данные в четверг, 2 сентября, приводит федеральный оперштаб.

С начала пандемии от коронавируса скончались 955 рязанцев.

Кроме того, за сутки 96 человек победили инфекцию, а 111 заболели коронавирусом. За все время «ковидом» переболели 35 538 местных жителей, заразились — 39 135.

В России за сутки выздоровели 18 669 граждан страны, за все время — 6 218 048. Кроме того, за минувшие сутки скончались от коронавируса 798 человек, заразились — 18 985. С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 184 812 россиян, заболели — 6 956 318.