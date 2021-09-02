В Рязанской области от коронавируса скончались шесть человек

Данные на четверг приводит федеральный оперштаб.

В Рязанской области от COVID-19 за сутки умерли шесть человек. Такие данные в четверг, 2 сентября, приводит федеральный оперштаб.

С начала пандемии от коронавируса скончались 955 рязанцев.

Кроме того, за сутки 96 человек победили инфекцию, а 111 заболели коронавирусом. За все время «ковидом» переболели 35 538 местных жителей, заразились — 39 135.

В России за сутки выздоровели 18 669 граждан страны, за все время — 6 218 048. Кроме того, за минувшие сутки скончались от коронавируса 798 человек, заразились — 18 985. С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 184 812 россиян, заболели — 6 956 318.