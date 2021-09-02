В Рязани появился контейнер для сбора батареек

Его установили у торгового центра «Барс на Московском».

В Рязани у торгового центра «Барс на Московском» установили новый контейнер для сбора батареек. Об этом сообщили активисты ЭРА .

«Рязань вошла в пятерку городов, где компания Duracell в 2021 году установит контейнеры для сбора батареек. Наш уже стоит рядом с ТЦ „Барс на Московском“. На очереди Москва, Вологда, Казань и Архангельск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что контейнер оснащен автоматической системой пожаротушения.