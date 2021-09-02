В Песочне сбили 30-летнюю женщину

ДТП произошло примерно в 19:40 у дома № 40 по улице Новоселов. 23-летний рязанец на Kia Rio сбил 30-летнюю женщину, которая пересекал дорогу не по пешеходному переходу.