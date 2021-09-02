В Москву из Рязани на вертолете доставили девушку с травмой позвоночника

Для эвакуации девушки вылетел дежурный вертолет Московского авиационного центра. Ее передали бригаде врачей территориального центра медицины катастроф.

В Москву из Рязани на вертолете доставили девушку, которая получила травму позвоночника. Об этом сообщил « РИАМО ».



Для эвакуации девушки вылетел дежурный вертолет Московского авиационного центра. Ее передали бригаде врачей территориального центра медицины катастроф.

На борту с девушкой были врачи, которые контролировали состояние.