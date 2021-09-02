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В Москву из Рязани на вертолете доставили девушку с травмой позвоночника
Для эвакуации девушки вылетел дежурный вертолет Московского авиационного центра. Ее передали бригаде врачей территориального центра медицины катастроф.

В Москву из Рязани на вертолете доставили девушку, которая получила травму позвоночника. Об этом сообщил «РИАМО».

Для эвакуации девушки вылетел дежурный вертолет Московского авиационного центра. Ее передали бригаде врачей территориального центра медицины катастроф.

На борту с девушкой были врачи, которые контролировали состояние.