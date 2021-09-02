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В Минобрнауки высказались о полном переходе на «дистанционку» в вузах
Глава ведомства заявил, что полный переход на «удаленку» может ухудшить качество образования. Фальков отметил, что в целом Россия справилась с вызовом пандемии.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что полный переход на «дистанционку» в вузах невозможен. Об этом передает РИА Новости.

Глава ведомства заявил, что полный переход на «удаленку» может ухудшить качество образования. Фальков отметил, что в целом Россия справилась с вызовом пандемии.

По его словам, в стране сделали прививки около 12% студентов, 45% сотрудников учебных заведений.