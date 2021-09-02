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В Горроще появилась новая площадка для выгула собак
Она появилась в сквере возле дворца молодежи со стороны улицы Стройкова.

В четверг, 2 сентября, в Горроще открыли новую площадку для выгула собак. Она появилась в сквере возле дворца молодежи со стороны улицы Стройкова.

С идеей построить площадку для домашних животных выступили местные жители. В рамках программы местных инициатив на условиях софинансирования им удалось реализовать задуманное.

Инициатор проекта Елена Волкова рассказала, что площадка обошлась в 500 тысяч рублей. Из них часть (50 тысяч) собрали хозяева домашних питомцев.

На площадке установлен забор, оборудование для занятий с животными, лавочки и урны. В планах — установить освещение и спилить несколько сухих деревьев.

«Мы гуляли в этом сквере сплоченным коллективом на протяжении нескольких лет. Вот и решили, что нужно место, где можно спокойно выпускать собак, проводить с ними тренировки и не мешать родителям с маленькими детьми. Обратились к властям, подали необходимые документы и помогли в организации», — поделилась Елена.

На открытии площадки для выгула собак воспитанники кинологического клуба выступили с показательными выступлениями.

Напомним, что площадки для выгула животных находятся в парке имени Гагарина, на улице Советской армии, у Т. Ц. Лента в сквере «Касимовский» и в сквере «Комсомольский».