В августе 2021 года в Рязани родились Анисия, Прохор и Гавриил
В главном управлении ЗАГС Рязанской области, какие имена детям давали рязанцы в августе 2021 года.
В главном управлении ЗАГС Рязанской области, какие имена детям давали рязанцы в августе 2021 года.
Самыми популярными именами у мальчиков были — Александр, Михаил, Артем, Максим, Матвей, Илья, Дмитрий, Кирилл, Егор, Марк. Среди девочек — Милана, Виктория, Анна, Алиса, Вероника, Ксения, Арина, Александра, Василиса, София.
Рязанцы давали редкие имена своим сыновьям — Серафим, Лука, Елисей, Игнат, Филипп, Герман, Мирослав, Прохор, Гавриил, Богдан.
Кроме того, в Рязанской области также родились — Анисия, Лукерья, Пелагея, Василина, Аврора, Алексия, Регина, Милослава, Ярослава, Афина.