\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 02
17°
Птн, 03
15°
Сбт, 04
10°
ЦБ USD 72.85 -0.34 03/09
ЦБ EUR 86.3 -0.09 03/09
Нал. USD 72.63 / 73.55 15:47
Нал. EUR 86 / 86.6 15:47
Новости
Публикации
Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой рассказала о последней встрече...
Официальная информация о том, при каких обстоятельствах...
31 августа 12:34
3
36 999
Жильцам горевшего дома на улице Черновицкой приходится проветривать до...
Утром 27 августа около дома № 4 по улице Черновицкой во...
27 августа 12:56
1
6 911
Что изменится в рязанских школах с 1 сентября
В новом учебном году рязанские школы начнут свою работу...
26 августа 16:24
16 019
РЗН.Инфо публикует подсказки для тех, кто ищет в рязанском лесу слиток...
Рязанцы могут отыскать в лесу 12 тайников с ценными при...
25 августа 13:47
8 312
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В августе 2021 года в Рязани родились Анисия, Прохор и Гавриил
В главном управлении ЗАГС Рязанской области, какие имена детям давали рязанцы в августе 2021 года.

В главном управлении ЗАГС Рязанской области, какие имена детям давали рязанцы в августе 2021 года.

Самыми популярными именами у мальчиков были — Александр, Михаил, Артем, Максим, Матвей, Илья, Дмитрий, Кирилл, Егор, Марк. Среди девочек — Милана, Виктория, Анна, Алиса, Вероника, Ксения, Арина, Александра, Василиса, София.

Рязанцы давали редкие имена своим сыновьям — Серафим, Лука, Елисей, Игнат, Филипп, Герман, Мирослав, Прохор, Гавриил, Богдан.

Кроме того, в Рязанской области также родились — Анисия, Лукерья, Пелагея, Василина, Аврора, Алексия, Регина, Милослава, Ярослава, Афина.