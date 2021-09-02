\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 02
17°
Птн, 03
15°
Сбт, 04
10°
ЦБ USD 72.85 -0.34 03/09
ЦБ EUR 86.3 -0.09 03/09
Нал. USD 72.63 / 73.55 15:47
Нал. EUR 86 / 86.6 15:47
Новости
Публикации
Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой рассказала о последней встрече...
Официальная информация о том, при каких обстоятельствах...
31 августа 12:34
3
36 999
Жильцам горевшего дома на улице Черновицкой приходится проветривать до...
Утром 27 августа около дома № 4 по улице Черновицкой во...
27 августа 12:56
1
6 911
Что изменится в рязанских школах с 1 сентября
В новом учебном году рязанские школы начнут свою работу...
26 августа 16:24
16 019
РЗН.Инфо публикует подсказки для тех, кто ищет в рязанском лесу слиток...
Рязанцы могут отыскать в лесу 12 тайников с ценными при...
25 августа 13:47
8 312
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанец нашел сертификат на серебряный слиток, оставленный экспедицией «Красоты России»
Клад был спрятан вблизи озера Шуя.

Рязанец Максим Матюнин нашел самый главный клад — документ на серебряный слиток. Об этом он написал под постом Прио-Внешторгбанка, где говорилось о последней подсказке.

Клад был спрятан вблизи озера Шуя. Организаторы экспедиции зашифровали подсказку по очерку Константина Паустовского — Кордон «273». Она звучала так:

«Мы знали, что где-то здесь, вблизи дороги на кордон, есть глубокое озеро Шуя … оно открылось неожиданно под крутым холмом между сосен, окруженное порослью молодых осин и старой, черной ольхи. Круглое, как чаша, с прозрачной и совершенно спокойной водой, оно отражало весь этот синий и мглистый, струящийся день, всю его глубину и свежесть. Каждый куст остролиста, белые, почти прозрачные цветы водокраса, коряги, заросшие хвощом, застенчивые незабудки во мху, стаи мальков, уткнувшихся носами в подводные корни, — все это казалось таким сказочным, что мы говорили вполголоса. … Сразу стало понятным значение слова «совершенство». И вместе с тем началось легкое сожаление. О чем? О том, что ни при каких усилиях человек не сможет передать очарование этого дня, этих вод, трав, великой тишины, как и все очарование того, что творится сейчас в его душе. И еще подымалась досада на то, что все это ты видишь только один, тогда как это должны бы видеть все любимые и милые люди. Когда человек счастлив, он щедр, он стремится быть проводником по прекрасному. Сейчас мы были счастливы, но молчали, потому что восторг не терпит никаких возгласов и внешнего выражения.

На поляне вблизи озера стояла скамейка, сколоченная из березовых жердей. Рядом с ней на шестке была прибита табличка: «Место для курения». Внизу было написано карандашом: «Смотрите, берегите этот лес. Разводить огни запрещается строго. Объездчик Алексей Желтов».

Организаторы также отметили, что накануне вечером стало известно имя обладателя еще одной монеты. Юрий Нырков обнаружил сертификат на кордоне лесника Желтова. Судьба двух других кладов так и неизвестна — о тайнике в Спас-Клепиках и кладе около Приобанка в Рязани.

«Тайник в Спас-Клепиках не найден или нам о находке ничего не сообщили. Как ничего неизвестно и о кладе около Приобанка в Рязани. Знаем только, что колбы на месте нет. Ждём, что нашедшие откликнутся», — говорится в посте.