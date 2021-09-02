Рязанец нашел сертификат на серебряный слиток, оставленный экспедицией «Красоты России»

Клад был спрятан вблизи озера Шуя.

Рязанец Максим Матюнин нашел самый главный клад — документ на серебряный слиток. Об этом он написал под постом Прио-Внешторгбанка, где говорилось о последней подсказке.

Клад был спрятан вблизи озера Шуя. Организаторы экспедиции зашифровали подсказку по очерку Константина Паустовского — Кордон «273». Она звучала так:

«Мы знали, что где-то здесь, вблизи дороги на кордон, есть глубокое озеро Шуя … оно открылось неожиданно под крутым холмом между сосен, окруженное порослью молодых осин и старой, черной ольхи. Круглое, как чаша, с прозрачной и совершенно спокойной водой, оно отражало весь этот синий и мглистый, струящийся день, всю его глубину и свежесть. Каждый куст остролиста, белые, почти прозрачные цветы водокраса, коряги, заросшие хвощом, застенчивые незабудки во мху, стаи мальков, уткнувшихся носами в подводные корни, — все это казалось таким сказочным, что мы говорили вполголоса. … Сразу стало понятным значение слова «совершенство». И вместе с тем началось легкое сожаление. О чем? О том, что ни при каких усилиях человек не сможет передать очарование этого дня, этих вод, трав, великой тишины, как и все очарование того, что творится сейчас в его душе. И еще подымалась досада на то, что все это ты видишь только один, тогда как это должны бы видеть все любимые и милые люди. Когда человек счастлив, он щедр, он стремится быть проводником по прекрасному. Сейчас мы были счастливы, но молчали, потому что восторг не терпит никаких возгласов и внешнего выражения.

На поляне вблизи озера стояла скамейка, сколоченная из березовых жердей. Рядом с ней на шестке была прибита табличка: «Место для курения». Внизу было написано карандашом: «Смотрите, берегите этот лес. Разводить огни запрещается строго. Объездчик Алексей Желтов».

Организаторы также отметили, что накануне вечером стало известно имя обладателя еще одной монеты. Юрий Нырков обнаружил сертификат на кордоне лесника Желтова. Судьба двух других кладов так и неизвестна — о тайнике в Спас-Клепиках и кладе около Приобанка в Рязани.

«Тайник в Спас-Клепиках не найден или нам о находке ничего не сообщили. Как ничего неизвестно и о кладе около Приобанка в Рязани. Знаем только, что колбы на месте нет. Ждём, что нашедшие откликнутся», — говорится в посте.