Рязанцы пожаловались на неудобный пешеходный переход у «Глобуса»

Автор поста отметил, что люди опасаются переходить многополосную дорогу.

Рязанцы пожаловались на неудобный пешеходный переход у «Глобуса». Пост об этом в среду, 1 сентября, разместили в группе « Новости Рязани Вконтакте ».

Автор поста отметил, что «развязка» у торгового центра «Глобус» неудобна. Люди опасаются переходить многополосную дорогу.

«Вы чем думаете? Вы открыли дублер Советской армии, а где зебра при повороте на Касимовское шоссе? Как людям многополосную дорогу переходить? Как детям с Кального добираться в 59 и 72 школы и в сады? Вы в своем уме? Там никто даже не притормаживает, так как вы даже знаки поснимали!», — говорится в посте.