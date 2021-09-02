\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 02
17°
Птн, 03
15°
Сбт, 04
10°
ЦБ USD 72.85 -0.34 03/09
ЦБ EUR 86.3 -0.09 03/09
Нал. USD 72.63 / 73.55 15:47
Нал. EUR 86 / 86.6 15:47
Новости
Публикации
Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой рассказала о последней встрече...
Официальная информация о том, при каких обстоятельствах...
31 августа 12:34
3
37 548
Жильцам горевшего дома на улице Черновицкой приходится проветривать до...
Утром 27 августа около дома № 4 по улице Черновицкой во...
27 августа 12:56
1
7 004
Что изменится в рязанских школах с 1 сентября
В новом учебном году рязанские школы начнут свою работу...
26 августа 16:24
16 118
РЗН.Инфо публикует подсказки для тех, кто ищет в рязанском лесу слиток...
Рязанцы могут отыскать в лесу 12 тайников с ценными при...
25 августа 13:47
8 405
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанцы пожаловались на неудобный пешеходный переход у «Глобуса»
Автор поста отметил, что люди опасаются переходить многополосную дорогу.

Рязанцы пожаловались на неудобный пешеходный переход у «Глобуса». Пост об этом в среду, 1 сентября, разместили в группе «Новости Рязани Вконтакте».

Автор поста отметил, что «развязка» у торгового центра «Глобус» неудобна. Люди опасаются переходить многополосную дорогу.

«Вы чем думаете? Вы открыли дублер Советской армии, а где зебра при повороте на Касимовское шоссе? Как людям многополосную дорогу переходить? Как детям с Кального добираться в 59 и 72 школы и в сады? Вы в своем уме? Там никто даже не притормаживает, так как вы даже знаки поснимали!», — говорится в посте.