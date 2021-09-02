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Родители воспитанников рязанского детского сада пожаловались на проблемы в учреждении
Они сообщили, что воспитанников третьей группы в детском саду в начале учебного года разбросали по разным группам. Вместо них в нее поместят других воспитанников — детей из детского сада № 110.

Родители воспитанников рязанского детского сада № 115 пожаловались на проблемы в учреждении. Комментарий об этом во вторник, 31 августа, разместила одна из местных жительниц на странице губернатора Николая Любимова.

По ее словам, воспитанников третьей группы в детском саду в начале учебного года разбросали по разным группам. Вместо них в нее поместят других воспитанников — детей из детского сада № 110.

«В нашу „заселяют“ детей из 110 сада, который по бумагам сдали к началу учебного года, а по факту — нет. Воспитателей наших нам не оставляют, для детей стресс. И все из-за того, что у нас бардак такой, даже в вопросах детей. Прошу обратить внимание на „нашу“ проблему, созданную работой ваших подчиненных. Обращение в минобразования РО написано», — говорится в сообщении.

Мэрия прокомментировала ситуацию, объяснив, что воспитанников детского сада № 110 поместят в разные учреждения временно, пока завершаются ремонтные работы. В городской администрации пообещали, что уже в пятницу, 3 сентября, сад начнет свою работу в штатном режиме.