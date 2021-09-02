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«Почта России» запустила подписную кампанию на 1-е полугодие 2022 года
Клиенты «Почты России» могут присоединиться к благотворительной подписке на периодические издания в адрес конкретного социального учреждения в разделе федеральной программы «Дерево добра». Выбрать детский дом, хоспис, интернат, дом престарелых и подарочные издания можно в любом почтовом отделении, а также на сайте «Почты России».

1 сентября «Почта России» открывает подписку на 5 900 изданий на первое полугодие 2022 года. Оформить подписку на печатную прессу на первое полугодие 2022 года можно по собственному каталогу «Почты России». В подписном агентстве «Почты» представлено более 5900 изданий, в том числе на языках разных народов России. Среди изданий — общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы. В честь Дня знаний Почта предлагает оформить подписку для детей и подростков. Для этого в почтовых отделениях и на сайте компании есть отдельный каталог, в который включено более 250 детских изданий.

Подписку можно оформить на сайте Почты России в разделе «Онлайн подписка». За 3-5 минут здесь можно выбрать газету или журнал и оплатить стоимость услуги. Издания в электронном каталоге можно искать как по названию, так и по индексу, для удобства поиска они упорядочены по категориям, темам и популярности. Клиент выбирает удобный для себя способ получения подписных изданий: домой в почтовый ящик, в абонементный ящик или у оператора в почтовом отделении. Оформить подписку также можно в мобильном приложении Почты, в любом почтовом отделении и с помощью почтальона.

Клиенты «Почты России» могут присоединиться к благотворительной подписке на периодические издания в адрес конкретного социального учреждения в разделе федеральной программы «Дерево добра». Выбрать детский дом, хоспис, интернат, дом престарелых и подарочные издания можно в любом почтовом отделении, а также на сайте «Почты России».