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Определился победитель «Авиадартса-2021», который прошел в Рязанской области
Российские экипажи выиграли в пяти номинациях: бомбардировочная, штурмовая, дальняя авиация и армейская авиация на боевых и транспортно-боевых вертолетах, что позволило завоевать кубок конкурса.

Российские экипажи выиграли в конкурсе «Авиадартс-2021», который прошел в Рязанской области.

Российские экипажи выиграли в пяти номинациях: бомбардировочная, штурмовая, дальняя авиация и армейская авиация на боевых и транспортно-боевых вертолетах, что позволило завоевать кубок конкурса.

В российской команде лучшими стали экипажи модернизированного бомбардировщика Су-34 из Липецка, штурмовиков Су-25см3 из Краснодарского края, дальнего бомбардировщика Ту-22м3 из Иркутской области, ударных вертолетов Ми-28н и транспортно-боевых вертолетов Ми-8амтш из Ростовской области.

Летчики из Китая выиграли соревнования в истребительной и военно-транспортной авиации на самолетах J-10 и Y-9, а также завоевали два вторых места в дальней и бомбардировочной авиации и третье место в военно-транспортной авиации.

Экипажи ВВС Беларуси выиграли три комплекта серебряных медалей в номинациях: штурмовая авиации и армейская авиация на боевых и транспортно-боевых вертолетах.

Пара экипажей установила четвертый в этом году рекорд конкурса. В номинации армейской авиации на транспортно-боевых вертолетах пара экипажей из ростовской области по итогам конкурса набрала 641 балл, о чем рассказал начальник штаба конкурса полковник Алексей Дмитриев.

Закрытие конкурса и награждение победителей пройдет на аэродроме Дягилево 4 сентября. Капитану команды победителей вручат кубок «Авиадартса».

Ранее определили два рекорда конкурса: в номинации «армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах» пара экипажей Ми-8 ВВС Беларуси набрала рекордное количество баллов — 314, а в номинации «бомбардировочная авиация» экипаж самолета J-16 ВВС Народно-освободительной армии Китая набрал 323,5 баллов. Ранее экипажи вертолетов Ми-8 из Ставропольского края за выполнение техники пилотирования получили максимальное количество баллов за историю конкурса — 184.