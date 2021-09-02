Назван самый неявный симптом коронавируса

По словам иммунолога, при заражении коронавирусом у человека снижается уровень гемоглобина и возрастает ферритин, что можно увидеть только при лабораторных исследованиях анализов крови больного.

Иммунолог Владислав Жемчугов рассказал о скрытом симптоме коронавируса. Об этом он сообщил в беседе с порталом Ura.ru .

По его словам, при заражении коронавирусом у человека снижается уровень гемоглобина и возрастает ферритин, что можно увидеть только при лабораторных исследованиях анализов крови больного.

Жемчугов заявил, что вирус «выбивает» из гемоглобина железо. Он отметил, что симптом неявный, так как виден только через лабораторные исследования

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок также рассказал, что у зараженного коронавирусом на коже могут возникнуть сыпи, пузырьки на ладонях, подошвах, боли в суставах.