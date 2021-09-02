На территории рязанского предприятия произошел пожар

Происшествие случилось на проезде Шабулина.

Рязанские пожарные потушили огонь на территории предприятия. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Происшествие случилось в четверг, 2 сентября, примерно в 18:28 на проезде Шабулина. Огонь удалось ликвидировать в течение получаса. В результате была повреждена трансформаторная подстанция площадью 15 квадратных метров.

На тушение привлекались семь автоцистерн, две автолестницы и более 20 человек личного состава.

Пострадавших нет.