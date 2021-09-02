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Михайловские госавтоинспекторы помогли спасти двухгодовалого ребенка
Инцидент случился во вторник, 31 августа, на 237-м километре автодороги Р-22 «Каспий».

В Михайлове сотрудники ДПС помогли спасти двухгодовалого ребенка. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Инцидент случился во вторник, 31 августа, на 237-м километре автодороги Р-22 «Каспий». Сотрудники оформляли дорожно-транспортное происшествие, как в этот момент к ним за помощью обратилась женщина. Она сообщила, что в дороге ее двухгодовалому ребенку внезапно стало плохо — у него начались судороги, жар и он стал задыхаться. Дозвониться до скорой мать не могла, так как не ловила сеть, а на собственном транспорте не успевает доехать до больницы.

Старший лейтенант полиции Сергей Федорец и лейтенант полиции Валентин Гуйс посадили женщину с ребенком в патрульный автомобиль, включили специальные световые и звуковые сигналы и доставили мать с младенцем в Михайловскую межрайонную больницу, где ребенку оказали медицинскую помощь.

По словам врачей, промедление могло привести к печальным последствиям.

В настоящее время ребенок находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает.