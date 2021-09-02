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Хоккейный клуб «Рязань» в новом сезоне использует «спецбригады»
Об этом стало известно на пресс-конференции, посвященной началу нового спортивного сезона.

В четверг, 2 сентября, во дворце спорта «Олимпийский» хоккейный клуб «Рязань», молодежный хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» и Федерация хоккея Рязанской области провели совместную пресс-конференцию, посвященную началу нового спортивного сезона. 5 сентября он откроется матчем «Рязани» против пензенского «Дизеля».

«В новом сезоне наша задача-минимум, — это выступить не хуже прошлого сезона, когда рязанские спортсмены вышли в плей-офф. Болельщики нас оценили, и мы им за это благодарны. Но тогда нам не хватало командных действий. Я уверен, что на предсезонной подготовке нужно было делать акцент на наполнении игры», — признался новый тренер ХК «Рязань» Денис Баев.

В состав «взрослого» клуба сегодня входят восемь спортсменов из родного города, а в состав «молодежки» — 11 игроков. По словам Дениса Баева, в составе «Рязани», помимо обычных пятерок, подобраны своеобразные «спецбригады» игроков для защиты в меньшинстве и для реализации большинства.

Произошли изменения на основной арене ХК «Рязань» — в ДС «Олимпийский» в Дашково-Песочне. Там установлено новое большое табло, сделан прямой выход на лед для гостей и приглашенных, а также появился новый красивый подиум для команд танцевальной поддержки. Все это смогут увидеть зрители на первом матче 5 сентября. Кстати, на него уже приглашен губернатор Рязанской области.

Основа хоккея профессионального — хоккей любительский, уверен президент Федерации хоккея Рязанской области Олег Смирнов.

«У нас 44 команды любителей, это самое большое количество хоккейных команд в регионах России. Более 800 любителей играет во всех возрастных дивизионах. Работают три хоккейные школы: в „Олимпийском“, в районном центре Сасово, открыта новая школа в Рязани в ледовом катке „Айсберге“. Дети смотрят на талантливую молодежь, молодежь смотрит на мастеров, так и подрастает смена», — рассказал он.