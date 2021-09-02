Главу Ряжского района Андрея Насонова заподозрили в должностном преступлении

Информацию отправили в Скопинский межрайонный следственный отдел. Как сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР, материалы проверки уже получил отдел, но на сегодняшний день их вернули в МВД, так как расследование таких дел, по мнению представителей СК, относится к компетенции полиции.

В отношении главы Ряжского района Андрея Насонова в августе этого года по жалобе физического лица органы внутренних дел назначили проверку. В ее материалах участковый уполномоченный межмуниципального ОМВД «Ряжский», (скан постановления есть в распоряжении редакции), усмотрел признаки состава преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).



Информацию отправили в Скопинский межрайонный следственный отдел. Как сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР, материалы проверки уже получил отдел, но на сегодняшний день их вернули в МВД, так как расследование таких дел, по мнению представителей СК, относится к компетенции полиции.



Отметим, что в жалобе на Насонова заявитель просил привлечь чиновника к уголовной ответственности за «осознанный развал Ряжского района».