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Главу Ряжского района Андрея Насонова заподозрили в должностном преступлении
Информацию отправили в Скопинский межрайонный следственный отдел. Как сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР, материалы проверки уже получил отдел, но на сегодняшний день их вернули в МВД, так как расследование таких дел, по мнению представителей СК, относится к компетенции полиции.

В отношении главы Ряжского района Андрея Насонова в августе этого года по жалобе физического лица органы внутренних дел назначили проверку. В ее материалах участковый уполномоченный межмуниципального ОМВД «Ряжский», (скан постановления есть в распоряжении редакции), усмотрел признаки состава преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Информацию отправили в Скопинский межрайонный следственный отдел. Как сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР, материалы проверки уже получил отдел, но на сегодняшний день их вернули в МВД, так как расследование таких дел, по мнению представителей СК, относится к компетенции полиции.

Отметим, что в жалобе на Насонова заявитель просил привлечь чиновника к уголовной ответственности за «осознанный развал Ряжского района».