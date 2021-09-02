Двое жителей Спасска-Рязанского предстанут перед судом за хранение наркотиков

Их задержали в апреле 2021 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух ранее судимых жителей Спасска-Рязанского. Они обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотиков, пишет региональный следком.

Обвиняемых задержали в апреле 2021 года. В интернете они купили у неустановленного лица наркотики для личного употребления. В тот же день 45-летнего и 42-летнего местных жителей задержали сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Правонарушители вину признали. Дело направлено суд.