А что в кино? «Шан-Чи и легенда десяти колец», «После. Глава 3» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Ряды супергеройских фильмов, снятых по популярным комиксам пополнились еще одной новинкой — на этой неделе зрители увидят фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец», снятый по комиксам Вселенной Marvel и основанный на истории одноименного персонажа. Американский мелодраматический фильм «После» вновь получил продолжение — на этой неделе выходит третья часть — картина «После. Глава 3», в которой Тессе предстоит сделать выбор между работой мечты и любовью всей жизни. Российская комедия «Нефутбол» режиссера Максима Свешникова рассказывает о девушке, ставшей капитаном футбольной команды. Испанский мультфильм «Три мушкетера» вновь обращает зрителей к незыблемой классике — знаменитому роману Александра Дюма.
Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».