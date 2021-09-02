А что в кино? «Шан-Чи и легенда десяти колец», «После. Глава 3» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.