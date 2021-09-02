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Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой рассказала о последней встрече...
Официальная информация о том, при каких обстоятельствах...
31 августа 12:34
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Жильцам горевшего дома на улице Черновицкой приходится проветривать до...
Утром 27 августа около дома № 4 по улице Черновицкой во...
27 августа 12:56
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Что изменится в рязанских школах с 1 сентября
В новом учебном году рязанские школы начнут свою работу...
26 августа 16:24
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РЗН.Инфо публикует подсказки для тех, кто ищет в рязанском лесу слиток...
Рязанцы могут отыскать в лесу 12 тайников с ценными при...
25 августа 13:47
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А что в кино? «Шан-Чи и легенда десяти колец», «После. Глава 3» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Ряды супергеройских фильмов, снятых по популярным комиксам пополнились еще одной новинкой — на этой неделе зрители увидят фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец», снятый по комиксам Вселенной Marvel и основанный на истории одноименного персонажа. Американский мелодраматический фильм «После» вновь получил продолжение — на этой неделе выходит третья часть — картина «После. Глава 3», в которой Тессе предстоит сделать выбор между работой мечты и любовью всей жизни. Российская комедия «Нефутбол» режиссера Максима Свешникова рассказывает о девушке, ставшей капитаном футбольной команды. Испанский мультфильм «Три мушкетера» вновь обращает зрителей к незыблемой классике — знаменитому роману Александра Дюма.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».