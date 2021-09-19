В Югре два человека погибли при крушении гидросамолета
Гидросамолет упал в болото. Cудно получило сильные повреждения и на 1,5 метра ушло в болотистую почву.
В Югре два человека погибли при крушении гидросамолета. Об этом
Авария произошла в субботу, 18 сентября, в Советском районе Югры около озера Глубокое. Гидросамолет упал в болото. В региональном управлении МЧС сообщили, что судно получило сильные повреждения и на 1,5 метра ушло в болотистую почву.
На месте катастрофы нашли тела мужчины и женщины.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.
Фото Life.ru