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В Югре два человека погибли при крушении гидросамолета
Гидросамолет упал в болото. Cудно получило сильные повреждения и на 1,5 метра ушло в болотистую почву.

В Югре два человека погибли при крушении гидросамолета. Об этом пишет Риа Новости.

Авария произошла в субботу, 18 сентября, в Советском районе Югры около озера Глубокое. Гидросамолет упал в болото. В региональном управлении МЧС сообщили, что судно получило сильные повреждения и на 1,5 метра ушло в болотистую почву.

На месте катастрофы нашли тела мужчины и женщины.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.

Фото Life.ru