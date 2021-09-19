В Рязанской области начал увеличиваться суточный прирост заразившихся ковидом

За сутки ковид выявили у 109 человека. Три дня назад этот показатель составлял 99 человек.

В Рязанской области начал увеличиваться суточный прирост заразившихся ковидом. Данные в воскресенье, 19 сентября, опубликовал федеральный оперштаб.

За сутки ковид выявили у 109 человека. Три дня назад этот показатель составлял 99 человек.

За все время переболели коронавирусом 40 894 человека. За сутки выздоровело — 96 рязанцев, за все время — 37 467.

Скончались четыре рязанца. Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 1 046 рязанцев.