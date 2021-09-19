В Песочне на пешеходном переходе сбили женщину с ребенком

В результате ДТП пешеходы получили травмы, им оказали медпомощь.

В Песочне на пешеходном переходе сбили женщину с ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в воскресенье, 19 сентября, в 18:00 на улице Новоселов около дома № 40. Женщина и ребенок переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеходы получили травмы, им оказали медпомощь.

Подробности аварии уточняются.