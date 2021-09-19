Шестилетняя девочка в Тюмени умерла в реанимации после ДТП

В субботу, 18 сентября, на пересечении улиц Холодильной и Малыгина столкнулись автомобили Volkswagen и Kia. От удара легковушку отбросило на пару с двумя детьми (шести и трех лет).

Шестилетняя девочка, на которую в центре Тюмени отшвырнуло машину, умерла в реанимации. Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщает Megatyumen со ссылкой на местный департамент здравоохранения.

В субботу, 18 сентября, на пересечении улиц Холодильной и Малыгина столкнулись автомобили Volkswagen и Kia. От удара легковушку отбросило на пару с двумя детьми (шести и трех лет).

Шестилетнюю девочку после сердечно-легочной реанимации доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей ребенок скончался.

Фото: ЧС Тюмень