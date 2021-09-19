Рязанцев предупредили о воре-карманнике в маршрутках

Отмечается, что мужчина вытаскивает кошельки из сумок в маршрутках №№ 46 и 53 в Приокском утром и вечером в часы пик.

Рязанцев предупредили о воре-карманнике в маршрутках. Об этом в субботу, 19 сентября, сообщили в соцсетях.

Отмечается, что мужчина вытаскивает кошельки из сумок в маршрутках №№ 46 и 53 в Приокском утром и вечером в часы пик. «Пару недель назад вытащил кошелек у моей мамы, в четверг пытался вытащить кошелек у женщины — она его заметила, подняла скандал. Он стал спокойно отнекиваться и назвал ее сумасшедшей. В тот же день я его уже вечером видела. Схема у него одна — он стоит в толкучке возле выхода», — говорится в сообщении.

На вид мужчине 55 лет, носит кепку, вместо медицинской маски часто подвязывает арафатку или платок. На щеках небольшие рытвины, одет либо в защитную куртку, либо в синюю.