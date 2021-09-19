Россиян предупредили о сильных морозах зимой

«Похолодание — это влияние арктического антициклона. Вероятность есть такая, что тоже будет преобладать антициклональная погода и, возможно, сильные морозы», — заявил эксперт.

В России ожидается холодная зима из-за влияния антициклонов. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на начальника отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николая Терешонка.

«Предполагать можно, что зима будет холодная у нас. Потому что в этом году антициклоны эпизодически здесь останавливались. И сейчас похолодание — это влияние арктического антициклона. Вероятность есть такая, что тоже будет преобладать антициклональная погода и, возможно, сильные морозы», — заявил Терешонок.