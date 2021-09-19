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Памфилова предложила сделать в российских школах единые каникулы в октябре
По ее словам, в единую неделю выборы можно будет проводить без больших потерь.

Памфилова предложила сделать в российских школах единые каникулы в октябре. Об этом пишет ТАСС.

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова предложила во всех российских школах ввести единую каникулярную неделю. По ее словам, в единую неделю выборы можно будет проводить без больших потерь.

Памфилова рассказала, что озвучит предложение президенту. Глава ЦИК отметила, что предложение может прижиться даже если не понравится политикам, но понравится людям.

Также Памфилова уточнила, что переносить участки из зданий школ нельзя, так как их очень много и они уже адаптированы для голосования.