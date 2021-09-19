Любимов посетил центр общественного наблюдения за ходом выборов в Рязанской области

В центре губернатору предложили в будущем провести электронное голосование, которое в настоящий момент проходит в семи регионах России.

Николай Любимов посетил центр общественного наблюдения за ходом выборов в Рязанской области. Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщил сайт правительства.

Руководитель штаба по наблюдению за выборами Наталья Гришина рассказала, что протяжении всех дней голосования, с 17 по 19 сентября, в центре проводят наблюдение за ходом выборов региональные электоральные эксперты, представители политических партий, руководители общественных организаций и национальных общественных объединений, религиозных организаций, координаторы Независимого общественного мониторинга.

Губернатору показали помещения с специально оборудованными рабочими местами для представителей политических партий, пресс-центр, а также зал видеомониторинга избирательных участков, где наблюдатели в режиме реального времени отслеживают обстановку и ход голосования на УИК.

«Работа проведена огромная. Она выражается не только в том, что мы сегодня видим, но и многомесячной подготовке наблюдателей от Общественной палаты. Более тысячи человек получили соответствующие удостоверения. Всего более 3, 5 тысяч наблюдателей находятся на избирательных участках, — сказал Николай Любимов.- Центр — это место сосредоточения наблюдения, а также легитимности, прозрачности, контроля за каждым моментом голосования. Все желающие здесь могут следить за ходом выборов. На каждом избирательном участке установлены видеокамеры. И все происходящее там можно увидеть в центре в режиме онлайн, а при необходимости и просмотреть ретроспективу, прокрутив любой момент — от начала работы участка до настоящего момента. На мой взгляд и по оценке наблюдателей, выборы в настоящее время проходят без серьезных нарушений, достаточно корректно».

В центре губернатору предложили в будущем провести электронное голосование, которое в настоящий момент проходит в семи регионах России.

«Думаю, это тоже очень полезное предложение. Нам необходимо приложить все усилия для того, чтобы такая возможность в техническом плане была у всех жителей области. Это важно и для развития региона, и для дальнейшего процесса выборов», — заключил глава региона.