Жителей Европейской России предупредили об «октябрьской погоде» в сентябре
Температуры по климату будут соответствовать октябрьским значениям. Пять — десять градусов — максимальные температуры. И дожди, местами сильные.
На следующей неделе центр Европейской России ожидает холодная и дождливая погода. Об этом РИА «Новостям»
По его словам, температуры по климату будут соответствовать октябрьским значениям.
«Пять — десять градусов — максимальные температуры. И дожди, местами сильные. Портиться погода начнет с понедельника — скажется приход воздушных масс из Арктики», — заявил Вильфанд.