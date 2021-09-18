Жителей Европейской России предупредили об «октябрьской погоде» в сентябре

Температуры по климату будут соответствовать октябрьским значениям. Пять — десять градусов — максимальные температуры. И дожди, местами сильные.

На следующей неделе центр Европейской России ожидает холодная и дождливая погода. Об этом РИА «Новостям» сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, температуры по климату будут соответствовать октябрьским значениям.

«Пять — десять градусов — максимальные температуры. И дожди, местами сильные. Портиться погода начнет с понедельника — скажется приход воздушных масс из Арктики», — заявил Вильфанд.