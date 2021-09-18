Возле поселка Ухолово автомобиль вылетел в кювет в момент ДТП

Nissan X-Trail, за рулем которого находился житель села Коноплино, ехал со стороны Ухолова по второстепенной дороге. Водитель не уступил дорогу жителю Липецка на Ford Scorpio. Тот ехал со стороны Сапожка в Ряжск

На окружной дороге возле поселка Ухолово автомобиль улетел в кювет в момент ДТП. Как пишет издательство «Пресса», авария на перекрестке Ухолово-Рязань и Сапожок-Ряжск произошла в субботу, 18 сентября.

Nissan X-Trail, за рулем которого находился житель села Коноплино, ехал со стороны Ухолова по второстепенной дороге. Водитель не уступил дорогу жителю Липецка на Ford Scorpio. Тот ехал со стороны Сапожка в Ряжск.

Жертв нет, но автомобили получили значительные повреждения.

Издательство подчеркивает, что на данном перекрестке аварии происходят регулярно, не смотря на предупреждающие знаки