Вечерние задержания на улице Почтовой в Рязани оказались постановочными

В пятницу, 17 сентября, на улице Почтовой силовики не работали, а якобы задержания были розыгрышем заведения, в котором оказались люди в масках.

Вечерние задержания на улице Почтовой в Рязани оказались постановочными. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник.

По его словам, в пятницу, 17 сентября, на улице Почтовой силовики не работали, а якобы задержания были розыгрышем заведения, в котором оказались люди в масках.

Ранее в сети появились видеоролики, на которых люди в форме с надписью «Спецназ» проводит задержание в одном из заведений на пешеходной улице в Рязани.