В Рязани стартовали гастроли театра кукол Республики Карелии

Гастроли продлятся до 19 сентября. Гости привезли в Рязань четыре спектакля: «Железо» Бориса Константинова и Виктора Антонова, «Стойкий оловянный солдатик» Олега Жюгжды, «Левша» и «Муха-цокотуха» Петра Васильева.

Гастроли Театра кукол Республики Карелии стартовали на сцене Рязанского театра кукол. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Гастроли продлятся до 19 сентября. Гости привезли в Рязань четыре спектакля: «Железо» Бориса Константинова и Виктора Антонова, «Стойкий оловянный солдатик» Олега Жюгжды, «Левша» и «Муха-цокотуха» Петра Васильева.

Открыл гастроли спектакль «Левша». В нем действие «закручено» вокруг крошечной стальной блохи. Повесть Николая Лескова дала постановщикам возможность поразмышлять о цене и ценности, судьбе «маленького человека» и большого народа.

17 октября пройдут показы спектакля «Стойкий оловянный солдатик». Совсем скоро зрителей ждет встреча с премьерой — «Маленькими трагедиями» (16+).

18 октября Театр кукол республики Карелия представит на рязанской сцене спектакль «Железо». Главный герой постановки — старый «Запорожец», а сама история рассказывает о том времени, когда наши родители были молоды, любили и мечтали. И если счастлива каждая семья была по-разному, то мечтала об одном — отпуск у моря. Этот спектакль можно и нужно смотреть всей семьей, вместе с детьми и старшими родственниками.

19 октября на сцене Рязанского театра кукол пройдут показы «Мухи-Цокотухи». Сказку Корнея Чуковского авторы решили в жанре «мини-опера».

С ответным визитом Рязанский театр кукол приедет в Петрозаводск в начале октября.