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В Рязани полицейские после погони задержали пьяного мужчину за рулем
Сотрудники ГИБДД установили, что водитель — 29-летний рязанец управлял автомобилем «Лада Веста» в состоянии алкогольного опьянения. Результат исследования — 0,82 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В Рязани полицейские после погони задержали пьяного мужчину за рулем. Об этом сообщает сайт УМВД.

В пятницу, 17 сентября, в полицию поступило сообщение о семейном конфликте у дома на улице Свободы. Выехавшие на место полицейские обнаружили 29-летнего пьяного мужчину, который заперся в своем автомобиле «Лада Веста».

Когда силовики подошли к машине, она тронулась с места. Полицейские организовали погоню и задержали мужчину на Окском проезде.

Медосвидетельствование установило опьянение: 0,82 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчину отстранили от управления транспортным средством и составили на него протокол об административном правонарушении