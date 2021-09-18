В Рязани на время потерялся член избирательной комиссии
По данным издания, в комиссии № 992 (поселок Строитель) недосчитались одного из членов комиссии, который унес с собой реестр проголосовавших в пятницу на дому. Позже мужчину удалось отыскать.
В Рязани потерялся член избирательной комиссии. Об этом сообщил сайт Vidsboku.
По данным издания, в комиссии № 992 (поселок Строитель) недосчитались одного из членов комиссии, который унес с собой реестр проголосовавших в пятницу на дому.
Позже мужчину удалось отыскать.