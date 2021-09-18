В ночь на воскресенье в Рязанской области ожидаются заморозки

Днем ожидается небольшой дождь, ночью преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью от 0 до +5 °С, местами заморозки до -2°С. Дневная температура: +7…+12°С

В ночь на воскресенье в Рязанской области ожидаются заморозки. Об этом предупредили рязанские спасатели. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Сообщается, что днем ожидается небольшой дождь, ночью преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью от 0 до +5 °С, местами заморозки до -2°С. Дневная температура: +7…+12°С

Ветер восточный, ночью 5-10 м\с, днем порывы 12-17 м\с.