Рязанка пожаловалась в соцсетях на подрезающих водителей

На кадрах, водитель на высокой скорости объезжал стоящую на обочине Солотчинского шоссе машину без поворотника и подрезал автора ролика.

Рязанка пожаловалась в соцсетях на подрезающих водителей. Соответствующее сообщение опубликовали в субботу, 18 сентября.

«Вот из-за таких ездунов разбиваются семьи. А если уже возраст, то нефиг за руль садиться и подвергать опасности других. Дети испугались, а муж тебе хотел по макушке настучать», — написала рязанка и прикрепила видеоролик к сообщению.

На кадрах, водитель на высокой скорости объезжал стоящую на обочине Солотчинского шоссе машину без поворотника и подрезал автора ролика. ДТП удалось избежать.