Рязанец пытался выйти из квартиры через окно и разбился насмерть

В субботу, 18 сентября, мужчина 1988 года рождения на улице Пугачева разбился, выпав из окна. Он не смог открыть дверь в квартире и пытался выйти из квартиры через окно. Мужчина скончался от полученных травм на месте.

Рязанец пытался выйти из квартиры через окно и разбился насмерть. Об этом РЗН. инфо сообщили в СУ СКР по Рязанской области.

В субботу, 18 сентября, мужчина 1988 года рождения на улице Пугачева разбился, выпав из окна. Он не смог открыть дверь в квартире и пытался выйти из квартиры через окно. Мужчина скончался от полученных травм на месте.

Отмечается, что погибший злоупотреблял спиртным.

Проводится доследственная проверка.