Рязанец обокрал гараж на окраине города

В полицию обратился 41-летний рязанец, который сообщил, что из его гаража на окраине города пропал электроинструмент — дрель, шуруповерт и еще несколько инструментов.

Рязанец обокрал гараж на окраине города. Об этом сообщает сайт УМВД.

В полицию обратился 41-летний рязанец, который заявил, что из его гаража украли дрель, шуруповерт и еще несколько инструментов.

Полицейские не обнаружили следов взлома и выяснили, что пропал также дубликат ключа от ворот. Выяснилось, что 31-летний знакомый пострадавшего украл ключ во время застолья в гараже. А после похитил и электроинструменты, которые потом продал.

Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК (Кража).